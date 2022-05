Pepillo Origel desea que "Dios reciba" a abuela de Laura Zapata y Thalía: "Esa ya no es vida"

MÉXICO.- El pasado 18 de mayo Laura Zapata dio a conocer que su abuela, Eva Mange, de 104 años, fue hospitalizada por un grave problema de anemia. La señora requirió una transfusión de sangre y, afortunadamente, fue dada de alta unas horas después.

Zapata informó de todo en sus redes sociales donde recibió comentarios de buenos deseos para su abuela y de su hermana Thalía; sin embargo, llamaron la atención las palabras de Juan José Origel, quien sugirió que la señora no está viviendo “una buena vida”.

“Con todo el cariño, que Dios la reciba. Esta ya no es vida para mi querida doña Eva a quien tanto cariño le he tenido”, escribió el periodista de espectáculos.

De inmediato, Pepillo Origel desató críticas en redes sociales, pues su comentario fue tomado casi como un deseo de muerte.

La propia Zapata le contestó notablemente molesta. “La verdad es incomprensible tu comentario quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita”, dijo la actriz agregando emojis de enojo.

Pepillo se disculpa

El conductor reconoció que su comentario fue demasiado lejos y publicó un video pidiendo disculpas. Según Origel, opina que es mejor estar en “otro lado” que sufrir en este mundo y fue este pensamiento lo que le hizo desearle a doña Eva estar en “un lugar mejor. El periodista enfatizó que le tiene mucha estima a la señora, pero ve que a su edad solo está sufriendo.

"Pero discúlpame, te ofrezco una disculpa, perdóname. No soy nadie yo para decir si vive, o no vive o que se vaya o no se vaya. Que Dios quiera y qué bueno que te tiene a ti para que la cuides. Perdón. Que dios te bendiga y bendiga a doña Eva", expresó Pepillo en el clip que publicó en sus redes sociales.