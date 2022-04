Cuñada de Alejandra Guzmán se defiende de acusaciones en relación a un robo

Ciudad de México.- Hace unos días Silvia Pinal fue victima de robo de su joyería y unos lentes de alto costo, los posibles responsables eran su enfermera y el cerrajero. Sin embargo, no se les pudo comprobar el hurto y tuvieron que ser puestos en libertad.

Asimismo, Laura Zapata aseguró estuvo a punto de pasar por la misma situación y acusó a Mayela Laguna de supuesta responsable.

La esposa de Luis Enrique Guzmán dedujó: “Lo dijo porque yo recomendé a las enfermeras de mi suegra, o sea, a mi prima, que es la que tiene a las enfermeras y cuidadoras las recomendé, y creo que ellas después trabajaron con Laura Zapata y seguramente ahí le dijeron eso”.

Y tal fue la sorpresa de esta inculpación porque la cuñada de Alejandra Guzmán afirma no tener contacto con la actriz mexicana.

“Cuando mencionan mi nombre la empiezo a buscar y ella simplemente no me ha contestado, no ha querido saber de mí, me ha bloqueado, no sé por qué, la verdad, pero así ha pasado, por eso es que también me he defendido en las cámaras”.