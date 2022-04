Aseguran que Eduardo Verástegui tuvo un romance con Pepillo Origel: así responde el conductor

MÉXICO.- Juan José Origel, conocido como Pepillo, volvió a estar envuelto en polémica luego de que se rumorara que mantuvo una relación romántica con el controvertido actor Eduardo Verástegui. El rumor inició luego de que la youtuber Patti Limón asegurara que Verástegui tuvo un romance con el periodista de espectáculos con el fin de escalar en la industria.

“Sé de muy buena fuente que es una persona que es arribista, que es convenenciero, intenta llegar arriba a través de las personas que son importantes. Me atrevo a decir que uno de sus inicios en el mundo del espectáculo fue con un romance que tuvo con una persona muy importante que tiene que ver en el mundo del espectáculo, Pepillo Origel fue uno de los primeros que estuvo en un romance”, comentó.

Ante estas declaraciones, Pepillo Origel respondió muy molesto asegurando que se trata de difamación y que no quiere ni mencionar los nombres de los involucrados. “No, lo que me estás diciendo que dijeron ese par de... qué horror, qué horror que inventen semejante cosa, no quiero ni nombrarlos, no, no”, señaló en su canal de YouTube.

Así mismo, el presentador agregó que no está dispuesto a involucrarse en este tipo de escándalos y declaró que prefiere no darle importancia a chismes tan ridículos porque tiene asuntos más importantes que atender. “Yo ya no estoy ni para pleitos ni nada, si dicen de mí lo que quieran decir, que digan misa a mí ya no me importa, yo ya estoy en otro mundo”, dijo.

Está cansado de especulaciones

Además de enfatizar que su romance con el actor se trata de una mentira, pidió que lo dejaran en paz y que no se inmiscuyeran en su vida privada. “Pero pues ya, de verdad, pues ya, que dejen que si ando, que si no ando, que si anduve, que si no anduve, que si fui, que si no fui, ay ya, digan misa, de verdad ya ni me molesta, ni nada de nada... no hagan caso, pero eso que dijeron de mí, no es cierto”, declaró.

Cabe señalar que Eduardo Verástegui es una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo debido a sus convicciones. No sólo se integró al exgobierno de Donald Trump, sino que también es un activista provida y en 2021 su cuenta de Twitter fue suspendida debido a sus mensajes antivacunas y sus teorías sobre el virus Covid-19.