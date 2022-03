Pepillo Origel afirma que Silvia Pinal le heredará su cuadro hecho por Diego Rivera

MÉXICO.- Juan José Origel afirmó en su programa de espectáculos, Con permiso, que él heredará una valiosa posesión de Silvia Pinal. El periodista reveló que la actriz del cine de Oro mexicano lo consideró en su testamento y le dejará el emblemático cuadro de Diego Rivera que por muchos años ha decorado la casa de la actriz.

Origel contó en medio de una charla casual en su programa que la primera actriz decidió heredar en vida a sus hijos. Aunque no reveló los detalles de la repartición de sus bienes, sí contó que él será beneficiado con la valiosa pieza hecha por Diego Rivera.

“Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya todo está arreglado, hasta a mí me dejó herencia, el cuadro, el cuadro de Diego Rivera”, dijo el presentador.