Niurka defiende a Emilio Osorio de críticas por su papel en bioserie de Vicente Fernández

MÉXICO.- La bioserie de Vicente Fernández a cargo de Televisa sigue estando envuelta en polémicas luego de que la familia del charro manifestara su descontento con el proyecto e iniciara una pelea legal para frenar la producción. Sumado a esto, la serie se está enfrentando a varias críticas por parte del público, especialmente por la elección de su elenco.

Además de que Pablo Montero, quien interpreta al Charro Huentintán, fue motivo de críticas, otro miembro del elenco que no está siendo bien recibido es Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio, productor del proyecto. El joven ha sido duramente criticado por el público quienes señalan que lo más probable es que no haya conseguido su papel por su talento, sino por la relación que tiene con el productor.

Ya anteriormente, Osorio defendió al joven actor que interpreta a Alejandro Fernández en el proyecto, asegurando que Emilio pasó por un estricto proceso de selección y que estudió mucho para interpretar el papel. Así mismo, Niurka, la madre del actor, también salió en su defensa en un reciente encuentro con la prensa.

Según declaró la vedette, Osorio está haciendo un gran trabajo al lado de su padre quien es un excelente maestro. Además, declaró que la serie tiene detrás a un equipo con mucha experiencia de quienes su hijo también está aprendiendo, pues, como ella, es muy buen alumno.

“Las críticas negativas y que no son constructivas, que no aportan nada y que son críticas desfasadas y ofensivas, molestas. Lo único que detonan es el termostato de su éxito. Yo mientras más me envidian y entre más me tratan de jod*r, más me elevan, más me catapultan”, argumentó la actriz en la entrevista recopilada por Imagen Televisión.