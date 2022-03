Ariadne Díaz planea regresar a las telenovelas

Ciudad de México.- La actriz Ariadne Díaz fue vista en las instalaciones de Televisa, por lo que se desataron los rumores de un posible regreso a la pantalla chica después de ausentarse durante 4 años.

Según el programa Hoy, se especula que la artista estaría planeando su regreso a los dramas, aunque Ariadne se reservó a comentar, salvo que dijo:

No puedo nada, nada… de hecho fue plan con maña, estos me trajeron para acá con engaños, yo me iba a ir por allá porque me tienen sentenciada”