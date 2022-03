"Chente se hizo en Televisa": Juan Osorio responde a Cuquita tras anunciar que sigue con bioserie

MÉXICO.- Juan Osorio sigue trabajando en la postproducción de la bioserie de Vicente Fernández este domingo, y dijo a EL UNIVERSAL que todo está listo para su estreno mañana. El productor afirmó que no ha tenido tiempo de ver todo lo que ha publicado la familia de "Chente" al respecto, y que hasta este domingo por la tarde no ha habido indicación de posponer la serie o cancelarla.

Por la mañana, Televisa Univisión lanzó un comunicado informando que no han "recibido un impedimento judicial que prohíba que el día de mañana a las 20:30 hrs. salga al aire, por el canal de Las Estrellas, la serie El último rey. El hijo del Pueblo.

"Mira, creo que hay que ir paso a paso, tengo que tener listo el capítulo, tengo que tener perfectamente bien checado mi episodio, mi contenido, lo que la empresa decida, ella es la dueña de los derechos y del producto; sin embargo, a título personal, creo que se están adelantando mucho si no ven realmente el trabajo profesional que se está haciendo", dijo Juan Osorio a este medio.

"Tengo un gran respeto por la señora, el responsable de poner a Pablo Montero fui yo", dice Juan Osorio. Este domingo, a través de la cuenta oficial de Instagram de Vicente Fernández (fallecido el pasado 12 de diciembre), Cuquita escribió un comunicado en el que expresa su enojo hacia Televisa por hacer esta serie.

"Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente le cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida, y tiempo después le ofrecieron migajas, sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: 'Cuquita, estos no tienen llenadera'", escribió la viuda.

La mamá de Alejandro Fernández también compartió el desacuerdo que tendría Chente de saber que Pablo Montero es el protagonista, pues él quería tener opinión al respecto, y estuvo de acuerdo en que la versión de Netflix fuera protagonizada por Jaime Camil, quien está "libre de escándalos".

"Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo oscurito en la ilegal serie de Televisa", comentó.

Al respecto, Juan Osorio comentó que le tiene un gran respeto a Cuquita, pero reiteró que la serie se está haciendo con profesionalismo y respeto. "Creo que esta serie es de nosotros y el responsable de haber puesto a Pablo Montero fui yo, en el momento que decido qué personaje, cómo es mi personaje y qué actor lo puede interpretar, eso lo hago con claridad, y estoy convencido de que eso está por encima de todo", dijo.

"Punto número dos, tengo un gran respeto por la señora, lamento mucho la situación de que ella ahora es viuda de un ídolo como es Vicente, le digo a ella que la bioserie que estamos haciendo de verdad es con un gran respeto y con un gran trabajo profesional, hecho por unos mexicanos, realizada por unos mexicanos, interpretada por un mexicano".

Chente se hizo en Televisa

El productor también enfatizó que Televisa fue el lugar en el que Chente hizo su carrera y su fama. "Creo que la historia no puede olvidar que el señor Vicente Fernández, su carrera, la construyó a través de una empresa tan importante como Televisa, y si no, usted desmiéntame, usted dígame que don Vicente Fernández, su carrera fue hecha en otro lado".

La producción de TelevisaUnivisión, cuyo nombre es El último Rey. El hijo del pueblo tiene en su elenco a Pablo Montero, Iliana Fox, Angélica Aragón, Eduardo Barajas, Vince Miranda, Emilio Osorio, Jade Fraser, entre otros actores. Osorio pidió darle una oportunidad al producto antes de juzgarlo, no solo el público sino la familia.

"Hay que esperarse a que esté al aire la serie para que ustedes con gran transparencia y conciencia y criterio, analicen, nos critiquen, vean si realmente vale la pena haber hecho todo este esfuerzo o estamos faltando al respeto, no puedo hablar nada de un contenido que se supone que va a ser sorpresa para el público, nosotros hemos trabajado para toda esa gran audiencia, para todo ese pueblo.

"Yo también me considero uno de los productores del pueblo, y esa es la razón por la que la empresa me concedió la oportunidad de hacer esta serie, vaya, soy una persona que nació en el pueblo, se hizo con el cariño del pueblo y conoce los gustos del pueblo, y eso me da la facilidad de saber lo que le gustaría a la gente", sentenció.

En otro documento publicado por la familia en el IG de Chente y firmado por su abogado, Marco del Toro, argumentan el uso ilegal de la imagen del cantante.

"Usan sus programas para promocionar su producto y vincularlo con la marca, derechos de autor e imagen de Vicente Fernández a fin de seguir perpetrando su plan. Todo ello usando fotografías o retratos de Vicente Fernández, sus marcas, reservas de nombre e imagen", se lee.

En el otro comunicado hecho por Cuquita, se lee que "Vicente registró sus marcas, su nombre artístico. Hizo todo bien, y de acuerdo con la ley mexicana. Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo".

Este medio le preguntó a Juan Osorio si cambiarían los nombres de los personajes como se ha hecho en otras series como Silvia Pinal y Joan Sebastian. "No podría porque estoy apegado a un libro (el de Olga Wornat), mis libretos están desarrollados con base en un libro y el libro menciona los nombres. Yo traicionaría, yo haría otra versión si le hubiese cambiado una coma del libro".

La bioserie está basada en el libro de la argentina Olga Wornat, El último Rey, y comenzó a grabarse desde octubre de 2021, cuando el artista estaba hospitalizado por problemas de salud. Wornat dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda que la gente también quiere conocer esos otros aspectos de la vida de sus ídolos, también respondió que Vicente, al leer el libro, tal vez primero se hubiera enojado mucho y luego le hubiera pedido perdón.

Cuquita en su comunicado refirió que de "esa señora mejor ni opino", y sentenció:

"Como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala".

Finalmente, y en medio de la polémica, Juan Osorio dejó la opinión en voz del público.

"No puedo intervenir con la familia, pero sí tengo la esperanza de que el público va a disfrutar de una gran serie, y nada me daría más gusto de que el público tuviera una gran identificación con los personajes, con la historia, el esfuerzo que hizo Vicente para llegar a esos peldaños, quiere decir que no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo, decadencias, sacrificar su vida personal, esa es mi esperanza, que el público valore y reconozca lo grande que es Vicente".