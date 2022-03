Sergio Mayer defiende a Jaime Camil y se expresa contra Ingrid Coronado

Ciudad de México.- Sergio Mayer defendió al hermano de su esposa Issabela Camil después de que Niurka Marcos se expresera contra Jaime y dijese que no consideraba que fuera un gran actor y que prefería a Pablo Montero para interpretar a Vicente Fernández ya que ambos progatonizarán el papel de Chente en sus respectivas ediciones.

Sergio Mayer alabó el trabajo de Camil durante su estadía por la alfombra azul de la obra ''Ghost: la sombra del amor'' y que es un artista de talla internacional.

Ya dije que Niurka tiene todo el derecho de opinar lo que sea, yo considero que mi cuñado Jaime Camil es de los actores mexicanos que está teniendo éxito no en México, sino en otros lugares, incluyendo Estados Unidos, que vaya que es complicado, y si a ella no le gusta es válido, y si no quiere ver la serie es válido”