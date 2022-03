La ex de Alejandro Fernández rechaza haber traicionado a la familia Fernández

La madre de los dos hijos de Alejandro Fernández, Ximena Díaz, habló ante los rumores que afirman que ella fue la encargada de brindar información a Olga Wornat, la autora del libro ‘El último rey’, libro que utilizaron para la serie ‘El último rey: el hijo del pueblo’.

La colombiana aprovechó su cuenta de Instagram para negar haber participado en cualquier acción que perjudique a la familia del padre de sus hijos Emiliano y Valentina.

No me meto en cosas amarillistas… jamás prestaría atención a algo que le hace mal a otra persona, entonces no tengo cómo contestarles de cosas que quieren saber que vino de ciertas publicaciones que no las veo”, dijo Díaz al leer los primeros comentarios sobre el tema.

Y recalcó: “Lo único que sé es que, porque obviamente te enteras, aunque no leas, de ciertas cosas, no a detalle, lo único que sé es con tu familia, con razón siempre, entonces no tengo nada más qué decir, y nunca voy a estar de parte del amarillismo y nunca voy a estar de parte de que le hagan daño a alguien”.

Finalmente, Ximena aseguró que hasta la fecha mantiene una excelente relación con El Potrillo. “Lo hablo desde mi propia creencia, desde mi propia vida, desde los 21 años no he hablado de mi vida personal porque no lo he querido, porque es decisión propia, pero no quiere decir que no tenga una historia y creo que a más de veintitantos años que he tenido el amor de una familia, creo que con eso está más que dicho que he sido una buena persona, una gran madre y una excelente equipo con Alejandro, porque somos un gran equipo cuidando a nuestros hijos, adoro a sus hermanitos, los tuve con todo mi amor y todo lo que pude darles durante casi 7 años, y tuve la suerte que tengan esa gran mamá, como es América, entonces tuve la suerte de tener unos niños tan hermosos junto a mí y que hasta la fecha sean tan unidos con mis hijos y se quieran tanto los hermanitos”.

Ximena Díaz sostuvo un romance con el cantante Alejandro Fernández durante seis años, específicamente de 1998 a 2004, y actualmente radica en Los Ángeles, California.