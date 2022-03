Juan Osorio pide voto de confianza a Doña Cuquita por bioserie de Chente

Ciudad de México.- Tras la polémica que se generó debido al próximo estreno de la serie ''El último rey, el hijo del pueblo'' basada en la vida de Vicente Fernández, el productor Juan Osorio, al igual que los artistas Pablo Montero, Iliana Fox y Angélica Aragón estuvieron en el foro del programa Hoy para hablar sobre el proyecto que espera poder emitir su primer capítulos el lunes 14 de marzo.

Ya que la familia Fernández habría mostrado su negativa ante dicha serie, e incluso haber señalado que procederían legalmente con el fin de impedir su emisión, Osorio se manifestó sobre dicha polémica, además de defender a Montero, ya que Doña Cuquita externó su descontento por el papel de Pablo.

“Estamos haciéndole un homenaje a un ídolo, a un mexicano que el pueblo necesita saber toda su trascendencia, cómo llegó a este puesto, bueno a este peldaño a través de su infancia, de sacrificio, sobre todo de esta gran pasión por lo que él quería […] este es un proyecto que es familiar, que puede pasar a las 8:30 de la noche, interpretado por grandes actores, con grandes sentimientos, mexicanos, hecho por mexicanos, y yo siempre he dicho una cosa, un vestido de charro tiene que sentirse, tiene que creérselo, el que se monta un caballo, el que grita, el que se siente y se planta en un palenque, y eso es lo que ha pasado con Pablo Montero, si hay algún responsable, sí, yo escogí a Pablo Montero porque tiene las características, yo creo que es charro 100 por ciento”, explicó el productor.

Osorio pide voto de confianza

Posteriormente la periodista Martha Figueroa cuestionó a Juan Osorio sobre si la familia Fernández, en especial doña Cuquita, ya habían visto algunas escenas de la serie y por eso externaron su negativa, por lo que el productor explicó:

no, para nada, yo creo que debemos de darle la oportunidad a esta propuesta y que vean con qué profesionalismo, con qué calidad se está haciendo, yo creo que es un producto mexicano de un gran ídolo mexicano, de un charro 100 por ciento mexicano y hay que ver cómo está, no nos olvidemos que es un producto que se va transmitir en la televisión abierta, gratuito, no va a tener ningún costo, porque eso no le hubiera gustado nunca a Vicente Fernández, cobrar por un producto y que conozcan su vida”

Por su parte, Figueroa añadió: “se habla de dos series de Vicente Fernández, una que está produciendo Caracol, que es una televisora colombiana, que todavía no tiene ni fecha de aire ni nada, y lo que se dice es que se negoció con Gerardo Fernández, que es el negociador de los Fernández, en cosas administrativas, en asuntos gordos económicos y demás, con él. Y se habla de 9 millones de dólares que le dieron para los derechos de la serie, entonces de pronto sale tu producción gratuita, un año antes quizá de lo que ellos van a salir al aire, y creo que por ahí va la molestia, y yo creo que lo importante es que el público vea las dos, esta a partir de hoy, y que escojan”.

Después de que Montero explicará al borde del llanto lo importante que era para él protagonizar este proyecto, sobre todo porque don Vicente fue su mayor ejemplo para dedicarse al ambiente artístico, Juan Osorio defendió que la serie se basa en un trabajo periodístico de la escritora argentina Olga Wornat.

“Primero que nada tenemos un gran respeto por la familia Fernández, de verdad hemos hecho este contenido respetando, pero también tenemos un compromiso, esta empresa y este servidor tenemos un compromiso de cuidar al ídolo Vicente Fernández, de cuidar una trayectoria, todo lo que tenga que ver jurídico, nosotros no entramos, a nosotros nos concierne hacer un producto de calidad, aunque tengo que decirles, que yo el nombre de Galilea Montijo no lo puedo usar porque me va a demandar, porque yo hice algo sobre ella periodísticamente. Nosotros lo único que estamos pidiendo es la oportunidad de que vean nuestro contenido, nuestra propuesta, hoy a las 8:30 de la noche y después el que tiene que opinar es el público”, manifestó Juan.

Finalmente, Osorio envió un mensaje a la viuda de Vicente Fernández. “Le mandamos un beso y un cariñoso abrazo a doña Cuquita, sabemos que es una mamá, pero creo que nos debe dar la oportunidad de que veamos el trato, el cariño y la emoción que le hemos puesto a este proyecto, le mandamos un beso”.