'Los Fernández' respondieron al amparo de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ‘Fernández’ siguen en controversia después de que Televisa haya transmitido el primer capítulo de la serie dedicada a la vida de Vicente Fernández, la que no estaba autorizada para que saliera al aire.

La familia del cantante reveló que Televia si sabía que no estaban autorizados para transmitir la bioserie ‘El último Rey: el hijo del pueblo”, después de haber tenido un amparo ante esta demanda.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Vicente Fernández que se mandó un nuevo comunicado en el que se reveló que aunque la televisora había dicho que desconocia totalmente sobre el impedimiento de poder dar a conocer la serie, esto no era verdad.

Se presenta la prueba de que Televisa reconoció el domingo, 13 de marzo ante un juez federal que sí estuvo oportunamente notificada de las medidas de autoridad federal que les impiden transmitir la ilegal bioserie ‘El Último Rey, el hijo del pueblo. Televisa afirmó públicamente con falsedad no estar notificados, pero la verdad es que presentó una demanda de amparo contra las medidas buscan obtener una suspensión para poder transmitir la ilegal bioserie y no lo consiguió”, comienza.

Además la Familia agregó que Televisa había decidido violar las medidas que se utilizaron hacía ellos, desafiando a las autoridades legales, es por eso que debido a todo lo sucedido habrá consecuencias para la empresa.

En otra sección del comunicado se volvió a confirmar sobre la notificación de que no podían transmitir el producto de manera ilegal, esto por que la familia del intérprete de “Estos Celos” no lo había autorizado, al no obedecer este derecho, podría desencadenar otros problemas legales.

Por último la Familia Fernández reveló que tenían cinco días para cumplir con las prevenciones, se revisera a detalle porque podría existir la posibilidad de un delito de la Ley de Amparo, debido que aunque habían dicho que “no sabían” de la notificación, el domingo 13 de marzo habrían pedido un juicio de amparo “urgente”.

Hasta el momento Televisa no ha dado ninguna respuesta ante la advertencia que nuevamente ha hecho llegar los familiares y abogados del fallecido artista mexicano, para evitar que se lleve acabo dicha serie, que comenzó a grabarse cuando Vicente se encontraba enfermo.

Juan Osorio responde a críticas por haber incluido a su hijo bioserie de Vicente Fernández

Emilio Sorio hijo del productor Juan Osorio, fue uno de los actores que se eligieron para el proyecto televisivo dedicado al cantante, pero en su corta trayectoria ha recibido fuertes críticar por su trabajo.

"Él se ganó el papel en un casting (…) Emilio tiene talento, no porque sea mi hijo, fueron los directores no sólo yo lo elegí, tenemos un coach muy exigente y ha cuidado el reparto, así le tocó”, aseguró el productor de Televisa” dijo el productor.