MasterChef Junior: reportan contagios de Covid-19 a horas del estreno

MÉXICO.- Tal como en su temporada anterior, MasterChef en Tv Azteca vuelve a presentar contagios de Covid-19 a poco de que se estrene el programa, esta vez en su edición Junior. A tan solo unas horas de que se transmita el primer episodio, distintos medios de espectáculos aseguran que uno de los pequeños dio positivo al virus.

Según información de TV Notas, el niño que se enfermó no aparecerá en el programa de hoy pero no por ello será eliminado de la competencia y se le dará la oportunidad de unirse al reality una vez que se recupere. “No quisimos quitarle su sueño” habrían dicho los productores de MasterChef según el medio mencionado.

Para resolver esta situación, los productores optaron por añadir un pequeño mandil en su lugar de la cocina durante el primer episodio, esto para dejar claro que el niño sigue formando parte del programa. Los jueces y participantes esperan que se sume a la competencia en los siguientes capítulos.

El reality de TV Azteca comenzará este 25 de febrero en Azteca Uno a las 7:30 PM, hora centro, con niños y niñas de 10 años que buscarán demostrar su talento en la cocina para avanzar en la competencia y llevarse el premio en efectivo al final del show.

Esta será la primera vez que el chef Herrera no aparezca en el famoso programa de cocina. Quienes sí serán parte de él son la chef Betty, el chef José Ramón Castillo, y el chef Fernando Noriega, mientras Tatiana será la conductora.

Contagios en pasada temporada

Cabe recordar que en la temporada anterior, MasterChef Celebrity, concluyó con una ola de contagios que obligó a muchos a permanecer fuera de la pantalla en varios episodios. En aquella ocasión los productores optaron por usar a otras celebridades para reemplazar a los enfermos mientras se recuperaban.

El elenco recibió muchas críticas por el manejo del protocolo sanitario en el show. Una de las participaciones más comentadas fue la de Paty Navidad, quien en redes sociales se declaró antivacunas y difundió teorías de conspiración entre sus seguidores, al grado de que Twitter e Instagram suspendieron sus cuentas.

Navidad fue una de las contagiadas en el show y tuvo que ser reemplazada por Alexis, conocida como La Bebeshita. Aunque la actriz y su reemplazo llegaron lejos en el show, finalmente fueron eliminadas y quien se coronó como ganador fue Germán Montero.