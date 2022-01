Chef Herrera es despedido de MasterChef, se entera por redes sociales

MÉXICO.- Por medio de su cuenta de Instagram, el famoso chef Adrián Herrera anunció que no formará parte de la próxima edición de MasterChef Junior y aunque agradeció a los miembros de la producción por su apoyo a lo largo del proyecto, enfatizó que le habría gustado enterarse de otra forma de su despido.

Desde hace varias horas, circula en redes sociales y en los medios de comunicación la noticia de que el chef Herrera se despide de MasterChef que continuará con su edición Junior. Sin embargo, según el mensaje publicado por el juez del programa, él mismo no estaba al tanto de esta decisión de los directivos y se enteró por medio de las noticias que estaban circulando.

"Hola, amigos y seguidores de MasterChef México. Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto. Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de Talento de dicha televisora", se lee al principio de su mensaje.

Después comenta que le molesta este trato hacia él teniendo en cuenta que ha trabajado en el programa desde hace muchos años.

"La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente", agrega.

Se despide y agradece

Posteriormente, el chef Herrera comentó que seguirá con sus otros proyectos, los cuales también incluyen participar en una edición estadounidense del programa de cocina. "Así las cosas. Sin problema: aquí sigo y nos seguiremos viendo, a través de mis redes sociales, de mis proyectos editoriales, de mis restaurantes y por supuesto en MasterChef Latinos, que ya pronto se estrenará en los EUA", comentó.

A pesar de que su salida del programa no parece estar en los mejores términos, el chef reiteró su agradecimiento al equipo que lo apoyó durante sus años como juez y reflexionó sobre lo importante que fue para él haber sido parte de MasterChef.

"Gracias a ustedes, que nos siguieron durante todos estos años, gracias al equipo técnico de MasterChef, enorme, que fue quien hizo posible el programa y un reconocimiento a todas las personas que ya no forman parte del programa pero que fueron esenciales para su éxito. Mire, a todos se nos acaba el tiempo, por alguna razón u otra, y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mí. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro. MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra. ¡Nos seguimos viendo!", concluyó el chef.