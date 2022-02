Belinda y Nodal: Historias tóxicas

Ciudad de México.- Tras la ruptura de Belinda y Christian Nodal, han salido a la luz distintas historias y posturas que si bien, no hablan muy bien de la cantante, la más reciente es la de Ángela Aguilar, quien se presume, dio cachetada con guante blanco.

Ángela anteriormente nunca hizo comentarios para Belinda, aunque ahora sí se expresó

Belinda la tóxica

En cambio, Daniela Alexis, mejor conocida como ''La Bebeshita'' también tuvo una mala experiencia.

'Nada más reaccionaba a historias mías y un día lo quería etiquetar porque lo estaba viendo en un concierto y cuando veo, estoy bloqueada… súper toxica... Así chiquitos es más fácil manipular''

Dijo La Bebeshita.

Por otro lado, la influencer Brenda Zambrano además de burlarse de la ruptura de Nodal y Belinda, además reveló que Belinda influyó a su pareja de entonces para que no hablar con otras mujeres. ''Tanto pedo pa nada, me bloquea el Nodal y ni un pedooo le tiré nunca... ¿Cómo por qué me bloquearía el tipo? Uno a veces apuesta todo por las relaciones y al último valen madre", Sostuvo.