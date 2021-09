William Valdés asegura que el chef Herrera lo trató mal por ser cubano

MÉXICO.- Hace unas horas Matilde Obregón publicó en su canal de YouTube una entrevista que le hizo a William Valdés donde hablaron de la experiencia del cantante durante su paso por MasterChef Celebrity, programa del que ambos fueron eliminados recientemente.

William habló de su vida personal, de su camino a la fama y de sus planes, y también reveló algunas de sus malas experiencias en el reality particularmente sobre su tensa relación con el Chef Herrera.

La actriz le comentó a Valdés que ella sospechaba que el chef Herrera “le tiraba mala onda” al principio del programa, ante lo que el cantante contestó que no fue al principió, sino siempre. Valdés asegura que sufrió discriminación por parte del chef pues este lo trató despectivamente desde que supo que es originario de Cuba. Contó que al conocerlo durante el inicio de las grabaciones lo vio en el set tomando fotografías; Valdés se le acercó para elogiar su cámara y este le respondió de una forma muy grosera.

“¿Y tú quién eres? Ah eres el cubanito. Celebridad aquí en este país tú no eres. Este país es de mexicanos”, asegura que le dijo el chef.

William asegura que desde entonces el chef lo trató mal y lo criticó más duramente que a otros de sus compañeros. De hecho, también afirmó que el chef Herrera se comportaba más amable con las mujeres, como la Bebeshita, por quien tuvo inclinación a pesar de que no es buena cocinera, según Valdés.

"La verdad no concordaban las cosas que me decía a mí y luego trataba a la Bebeshita tan lindo y la Bebeshita no es tan buena cocinera [...] y entonces yo noté que con ciertas mujeres tenía como más inclinación y era más buena onda, aunque los platos no estuvieran cool", comentó.

También afirmó que la actitud del chef hacia él podría ser una estrategia de la producción para hacerlo enojar frente a las cámaras, ya que el show tiene psicólogos que estudian a los concursantes y saben que Valdés tiene una actitud explosiva. "Te agarró de su wey", le dijo Obregón.

Su vida personal

Finalmente, los exconcursantes del reality hablaron de la familia de Valdés, la cual vive en Miami. La mamá del actor trabaja limpiando casas y su padre se encuentra desempleado luego de ser despedido de un hotel a causa de la pandemia, ya que el señor padece de diabetes y entra en el grupo de alto riesgo.

William mencionó ser el principal sustento económico de su casa y afirma que seguirá trabajando en nuevos proyectos para asegurar sus ingresos. Lo que busca ahora es enfocarse en la música, pues es en esta área donde encontró su pasión.