Matilde Obregón comparte detalles de su salida de MasterChef Celebrity

Tijuana BC.- Ver a los ojos, dicen es un lenguaje especial, pero comer ojos, es algo que no a todo mundo se les da, no hasta que se ve en aprietos como la periodista Matilde Obregón.

La especialista en espectáculos, quien fue el tercer expulsado de “MasterChef Celebrity”, compartió los detalles de su participación dentro del reality por Azteca.

“Siempre soy la que entrevista, la que pregunta, la que produce y dirige, pero ahora ser parte de una cocina entre famosos, es algo para sentirse afortunada”, sostuvo Obregón.

En entrevista vía telefónica, la experta dijo no haber tenido nervios de estar entre quienes por su trabajo, en ocasiones da notas que no les agradan sobre su carrera.

La verdad no peca, pero incomoda

“Esa parte como que la tengo bien controlada, porque cuando yo he hablado de alguno de los famosos que están en MasterChef, siempre he dicho la verdad, y bien dicen que la verdad no peca, pero incomoda”, puntualizó.

Y aunque ahora le tocó estar inmersa en el mundo de ellos frente a los fogones, si hubiera dicho lo contrario que no fuera verdad, entonces no se aparecería frente a ellos.

La cocina no es su fuerte

Si bien todos los participantes han dicho no ser unos expertos en la cocina, todos se defienden; aprenden y degustan, sobre todo este último paso que fue la recomendación de la Chef Betty a Obregón.

“A mi probar las vísceras no es algo que me gusta, no es lo mío, los ojos, me costó, no me gusta tocar, ni mucho menos cocinar, entonces el prestarse a este reto fue algo nuevo, que aprendí y que me gustó”, puntualizó, quien se rehusaba a comerlos.

Pero el pasado fin de semana, la periodista ya no se vio favorecida, y perdió el reto de eliminación, donde no logró convencer a los chefs tras cocinar una salsa madre, para realizar un mole.

Matilde Obregón seguirá con su programa de fin de semana “Fórmula notas” donde entrevista a luminarias, más sigue de puertas abiertas a nuevos proyectos que se presenten donde pueda participar.

Así lo dijo:

No esperaba tanto apoyo, y tanta indignación por mi salida, estoy agradecida”.

A detalle

Matilde Obregón

Periodista de entretenimiento

Tercera expulsada MasterChef Celebrity