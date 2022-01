Lucía Méndez da positivo a Covid-19 un día antes de su cumpleaños

MÉXICO.- La nueva ola de contagios de Covid-19 ha afectadoa a muchos famosos, como Maribel Guardia, Silvia Pinal, Bárbara de Regil, la mayoría de los conductores de Hoy, entre muchos otros. En esta ocasión, fue la actriz Lucía Méndez quien confirmó que dio positivo al virus.

Fue este martes 25 de enero, en una entrevista exclusiva para el programa Chisme no like, que Lucía habló de sus síntomas e informó que está en el quinto día de enfermedad. "A mí me trajo mi cumpleaños el regalo que tengo Covid y es muy ligero" reveló la actriz vía llamada telefónica.

Los conductores, quienes también padecieron Covid-19 hace algunas semanas, le preguntaron por sus síntomas y le desearon una pronta recuperación. También enfatizaron que Lucía es una persona que se cuidó mucho del virus por lo que les sorprende que se haya contagiado.

“Yo me cuidé mucho, me alimenté bien, hice buen ejercicio, pero fíjate que el viernes salimos, hicimos algunas cosas y el sábado y el domingo sí me sentí muy mal. Me dolía el cuerpo, ya sabes cómo se siente uno, pero ahorita tengo el quinto día y me acaban de sacar la prueba ahorita a las 10:30 y me salió positiva. Pero le agradezco a la vida y el regalo de cumpleaños que no ha sido muy grave", dijo la actriz.