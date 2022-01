Bárbara de Regil se sincera sobre el acoso sexual que sufrió en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana conocida por su protagónico en "Rosario Tijeras" o por su rigurosa vida saludable que ha logrado cautivar a sus seguidores, ahora la influencer llamó la atención de sus fanáticos al sincerarse y hablar de una fuerte situación que sufrió durante su juventud.

Según narró Bárbara de Regil en el programa El minuto que cambió mi destino conducido por Gustavo Adolfo Infante, la también influencer confesó que fue víctima de acoso sexual en más de una ocasión mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero.

La actriz mencionó que fue hace varios años estaba en casa de un amigo en Costa Azul, puerto turístico y paradisíaco de Acapulco, y para regresar a su domicilio tomó un taxi que pidió que la llevara a su casa, la cual estaba muy cerca: “Salí de casa de un amigo en Costa Azul, en Acapulco, y me subí a un taxi, un bocho blanco con azul. Le dije: ‘Llévame a mi casa’, mi papá vivía del otro lado”, explicó.

Durante el trayecto, de Regil pasó una terrible situación en la que el taxista comenzó a tocarle su pierna y decidió abrir la puerta del automóvil y salir corriendo para evitar que la situación se tornara peor de lo que ya era.

“Íbamos en el bocho y en eso, frente a una plaza que es color azul, el tipo me empezó a tocar la pierna. Abrí la puerta, me bajé corriendo, se estacionó, se bajó corriendo atrás de mí y me agarró del cuello: ‘Págame mamita’. Una cosa muy fea” , añadió.

Tristemente, esta no sería la única experiencia desagradable que vivió en otro taxi, pues en el viaje el chófer la llevó a otra ruta que no se acercaba para nada a su destino, y es que el sujeto subió por las montañas hacia Caleta y luego se detuvo en el mirado, algo que desconcertó a la famosa.

Le dije: ‘Creo que por aquí no es, joven’, y me empezó a contar: ‘Desde hace mucho no tengo relaciones con mi esposa y me gustaría tener contigo’. Me dijo muchas cosas y me puse a llorar, cuando quise abrir la puerta, él puso la mano y dijo: ‘Cálmate. Yo era muy chiquita. El señor me dejó ahí y me bajé corriendo, llorando, pase muchas veces este tipo de agresiones”, confesó.