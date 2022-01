Bárbara de Regil admite que sufrió depresión por críticas en redes sociales

La actriz reconoció que llegó un momento en el que sí le afectó mucho todo lo que se decía sobre ella.

“Hace tres meses me dio una depresión muy fuerte, no quería comer, no quería dormir, estaba grabando de lunes a sábado, un rollo. Fueron las agresiones en las redes, porque ahí sí me amenazaron de muerte a mí y a mi hija. Después sacaron notas de que yo tenia ya seguridad privada, cuando yo he tenido seguridad desde que estoy con Fer”, dijo Regil.