¡Bárbara de Regil pierde su maleta en aeropuerto!

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se ha ganado el cariño del público gracias a que es una de las ‘influencers’ más importantes en redes sociales, donde se ha dedicado a motivar a sus fanáticos a que mejoren sus hábitos alimenticios, además de brindar clases de ejercicio totalmente gratis.

Sin embargo en más de una ocasión la también actriz ha estado en vuelta en polémicas, ya sea por las declaraciones que en ocasiones ha hecho o ha sido criticada por su cuerpo en distintos memes donde la han comparado hasta con caricaturas.

Por su parte Bárbara siempre busca la manera de mandar un buen mensaje y hace unos días les confesó a sus fanáticos que haría un viaje a Canáda para ver por primera vez la nieve a lado de su familia.

Pero a su regresó a la Ciudad de México tuvo un inconveniente, el cual la preocupó bastante y es que a su llegada, algunos de sus fanáticos le pidieron fotografías y al final terminó por olvidar afuera del aeropuerto su maleta y computadora.



Son las 3 y media de la mañana , se me olvidó la maleta en el aeropuerto, pero no se me olvidó adentro, se me olvidó afuera, en la salida internacional, platicamos tantito, me pidieron una foto, me distraje” reveló la actriz.