Lucía Méndez confunde la uva tempranillo con la palabra temprano y se hace viral

MÉXICO.- En las últimas horas, el nombre de Lucía Méndez se volvió tendencia en Twitter luego de que se viralizara un video donde la actriz confunde la uva tempranillo con la palabra temprano.

Fue en una reciente charla que sostuvo la cantante con la periodista de espectáculos y exparticipante de Masterchef Celebrity, Matilde Obregón. En la entrevista Méndez contó cómo se enfrentó a la pandemia de Covid-19 y al confinamiento, y cómo fue que siguió con su trabajo.

Como diría Lucia Méndez......Tempranillo o Tardecillo hay que decir Salud �� pic.twitter.com/k8KibncxI7 — Emilio Peresandi (@Emilioperesandi) December 2, 2021

Obregón inició la entrevista hablando de "Mi México", el último proyecto de la cantante, quien respondió con una anécdota sobre cómo surgió la idea para hacer esta canción. La actriz narró que cuando inició la pandemia recurrió a una bicicleta estática para seguir con sus rutinas de ejercicio y dijo que estaba algo triste por no poder ver a sus familiares y amigos.

“Me asomo por el ventanal de mi comedor y veo a México vacío, sin nadie, un día medio nublado y ¡ay comadre!, que me pongo un 'cohete de buró'. Tu sabes que yo no tomo. Empecé a tomar como tres, cuatro copas de vino tinto: 'Un vinito tinto y ahorita me pongo hasta atrás'", dijo.

Matilde confirmó que la actriz no suele beber en grandes cantidades y ella prosiguió contando que el vino fue regalo de una amiga suya, conocedora de la bebida.

“Un vinito muy bueno que me regaló una amiga que es una mujer catadora de vinos increíble y a mí me regaló el vino. Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol; y me sabía muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte”, dijo.

NO PARO DE REIR ���� LUCIA MÉNDEZ en una entrevista contaba una vez que se emborachó con VINO TINTO, y dijo: Era un vinito dulzón: y le dice la reportera que se ve sabe de VINOS,: Era TEMPRANILLO, y responde LUCÍA: Si eran como las 11 de la mañana ���� NUNCA BRILLARÁ EN SOCIEDAD pic.twitter.com/fO48c66evL — Doña Carmelita (@CarLon_2020) December 3, 2021

Tempranillo, como a las once

Matilde Obregón la interrumpió para señalar que posiblemente se trataba de un “tempranillo”, un vino elaborado con la uva de cepa española que se caracteriza por ser muy suave al paladar.

“Era un tempranillo de seguro”, comentó la periodista. “Sí, eran como las 11 de la mañana y dije no, dale, dale, dale. Entonces ya medio jarra me paré y dije: ´Tengo que hacer algo por México´”, siguió.

En seguida el clip se volvió viral y le llovieron memes a la cantante.“Como diría Lucía Méndez, tempranillo o tardecillo hay que decir salud”, “Duérmanse tempranillo o se les va a aparecer Lucía Méndez”, “Tomamos tempranillo, no, mejor más tardecillo”, “Quiero beber desde tempranillo como Lucía Méndez”, son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma.