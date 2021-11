MasterChef Celebrity: ¿quién sale del reality este 26 de noviembre?

MÉXICO.- Este viernes 26 de noviembre se vivió un nuevo episodio de MasterChef Celebrity y los siete concursantes que quedan en el programa se enfrentaron a retos culinarios más exigentes que nunca en un idílico campo verde.

Paty Navidad volvió al programa y retomó el lugar que tan dedicadamente le cuidó La Bebeshita, quien a modo de broma le exigió la totalidad del premio en caso de que Navidad resulte ganadora.

Por su parte, Matilde Obregón continúa representando a Aída Cuevas y aunque todavía no se ponen de acuerdo sobre cómo repartirán el premio en caso de ganar, Matilde parece estar decidida a reclamar lo suyo. “Comadre Aída, usted y yo tenemos que hablar de dinero”, bromeó la concursante.

Para el primer reto, los famosos se dividieron en tres equipos donde uno tuvo que cocinar con pierna de cordero, otro con paleta del mismo animal y el tercero con pechuga de pollo. Ninguno de los concursantes había cocinado cordero antes, mientras que todos tenían experiencia con la pechuga, por lo que la ventaja estaría clara para quien le tocara el pollo.

Luego de formar los equipos y asignar el ingrediente clave, las celebridades hicieron uso de todo su ingenio para sorprender a los jueces. Fueron Matilde y German los ganadores de este reto.

La eliminación

Laura Zapata, Stephanie Salas, Paty Navidad, Paco Chacón y Mauricio Islas fueron los famosos que tuvieron que enfrentarse al reto de eliminación donde uno de los cinco tendría que despedirse del reality.

Fue Mauricio Islas el famoso que dijo adiós a sus compañeros este viernes. "No, él no merecía salir", "sacaron al mejor," "no podré seguir viéndolo, ¡no!" fueron los comentarios con los que algunos televidentes lamentaron la partida de uno de sus concursantes favoritos.