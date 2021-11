¿No fue Covid-19? Paty Navidad niega haberse contagiado y aclara la razón por la que fue hospitalizada

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la pandemia por Covid-19, varios famosos llamaron la atención de los medios y el público por creer que el virus se trataba de una mentira y que solo era una excusa del gobierno para intentar 'gobernar' a la población, incluso hubo quienes expresaron que era un tipo de gripa más intenso que no puede provocar la muerte.

Tal fue el caso de Paty Navidad, una de las celebridades que destacó por sus varias publicaciones consideradas como 'fuera de lugar' con respecto a la enfermedad por la que millones de personas perdieron la vida.

Y desde el inicio de la pandemia, la actriz se mostró en contra de las medidas preventivas para evitar contagios y subió extenso contenido sobre teorías conspirativas , lo que provocó en varias ocasiones que cancelaran sus redes sociales como Instagram y Twitter.

Sin embargo, hace unos meses se comunicó que la también cantante había dado positivo a la prueba de coronavirus , además de ser hospitalizada por su contagio. Dicha noticia causó gran revuelo entre los usuarios de Internet, pues Navidad recibió cientos de críticas y burlas por recibo contagiado de lo que tanto expresó que no existía.

Y ahora, Paty Navidad vuelve a ser el centro de atención y un tema de conversación luego de que expresara en la alfombra roja de los Premios de la Radio que jamás tuvo Covid-19 y que únicamente fue internada por presentar problemas de oxigenación.

La cantante también informó que su problema de hinchazón se debió a que durante su tiempo en el hospital, los médicos le colocaron cortisona y esteroides.

La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación. Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil", indicó la famosa.

Al ser cuestionada, la actriz aseguró que cuando estuvo en el nosocomio, surgieron falsos rumores sobre su situación, por lo que señaló que jamás tuvo síntomas relacionado con la enfermedad. Asimismo, reveló que los médicos le dijeron que tuvo una doble neumonía y que nunca se contagió del virus.

"Nunca tuve covid. Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente", aseguró.

Finalmente, al hablar sobre la vacunación, Paty Navidad comunicó que más de la mitad de las personas que acudieron a la premiación no estaban vacunadas, y una vez más confirmó que mantiene su postura antivacunas, ya que se considera una mujer bastante fuerte con un sistema inmunológico fuerte.