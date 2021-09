Paty Navidad rompe en llanto tras superar Covid-19: “No me morí, lo siento”

MÉXICO.- La noticia del contagio de Covid-19 de Paty Navidad sorprendió a varios después de que la actriz negara la realidad de este virus, pues muchas veces expresó que este se trataba un invento y que la vacuna era un medio para controlar a la población.

Sin embargo, la celebridad dio positivo al virus y se convirtió en objeto de burlas para varios usuarios de Internet, donde utilizaron sus argumentos de conspiración en su contra para reírse de que se había contagiado de lo que tanto negó.

Paty estuvo hospitalizada por varios días, durante los cuales se informó que su estado de salud se había agravado, incluso corrió el rumor de que la actriz tuvo que ser intubada para poder respirar después de que sus niveles de oxígeno bajaran notoriamente.

Ahora, la integrante de MasterChef Celebrity reapareció en televisión abierta para contar la verdadera experiencia de su contagio y también rompió en llanto al hablar del hostigamiento en redes sociales, pues afirma que la atacan severamente.

Fue durante una entrevista con Carmen Muñoz para el programa “Al extremo” donde Paty Navidad se sinceró y contó a detalle sobre su estado de salud, además de comentar que ella jamás dijo que coronavirus no existía, sino que su comentario se salió de contexto, ya que ella cree que es bueno convivir con el virus para que el sistema inmune se fortalezca.

Sobre el rumor de que estuvo intubada, la famosa lo negó en su totalidad. “No me intubaron. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnostico era neumonía y dijeron que había que intubarme pero dije que no, no era necesario, si me hubieran intubado no estaría aquí”, reveló.

Mientras hablaba sobre su opinión y lo que vivió al contagiarse de Covid-19, Navidad se disculpó con el público por no haber muerto, pues afirma que varias personas deseaban que eso ocurriera.

¡Viva! No me morí señores, lo siento de verdad discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo”, expresó con sarcasmo.

Sobre esto, mencionó que ha sufrido varios ataques por parte de cibernautas, quienes asegura que también han criticado a los integrantes de su familia. En medio del llanto, Paty Navidad añadió que es necesario respetar a la familia.