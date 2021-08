Paty Navidad se contradice: “Nunca dije que no creía en el Covid”

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocas horas de reconocer la existencia del Covid-19, Paty Navidad ahora se contradice al decir que jamás dijo que no creía en la enfermedad.

Por medio de su nueva cuenta de Twitter, la actriz de “La Fea Más Bella” tuiteó que ella nunca declaró que el coronavirus no existía, y envió un agradecimiento a sus fans que se preocuparon por ella cuando fue hospitalizada.

Gracias a todos por sus oraciones, estoy bien. Nunca dije que no creía en esta enfermedad. #CovidEresUnaMierda”, escribió en un primer tuit.

“Si me salvaron las oraciones de ustedes, lo principal es Dios. Ya estoy mejor, pronto les subiré un video”, concluyó en otro.

Sin embargo, a las pocas horas, Twitter eliminó la cuenta de Paty Navidad, a quien solo le queda su cuenta de Instagram, donde esta mañana, reconoció haberse equivocado respecto al coronavirus.

“Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta (…) Mi salud va mejorando, cuídese mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”.

PATY NAVIDAD, LA "ENEMIGA DE LA CIENCIA"

Desde principios de la pandemia, Paty Navidad dejó de ser recordada por sus proyectos artísticos, y ganó fama por sus polémicas declaraciones en contra del Covid-19, así como de la vacuna y las meddidas de prevención.

El contagio de la actriz se dio en los foros de grabación de MasterChef Celebrity México, donde también contrajo la enfermedad Rebecca del Alba, los chefs Fernando y José Ramón, y el árbitro Paco Chacón.

Sin embargo, pese a que su prueba PCR salió positiva, ella negó estar enferma debido a que no sentía ningún síntoma.

"No estoy enferma de nada, no mientan, no se dejen engañar ni manipular por prensa amarillista (…) GRACIAS A DIOS, estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, dijo Paty pocos días de ser hospitalizada.

“Esto significa COVID-19, es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, con la Identidad Digital, con la vacunación, entre otras cosas más. No estoy enferma de una clave de Nuevo Orden Mundial”, contó.