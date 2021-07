Paty Navidad no acepta que tiene Covid, pese a prueba positiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Navidad no quiere aceptar que tiene Covid-19, pese a que la prueba que se le aplicó en Tv Azteca dio positivo.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la polémica actriz compartió un extenso y raro mensaje en el que aseguró no haber contraído el coronavirus, ya que no tiene ningún síntoma.

No estoy enferma de nada, no mientan, no se dejen engañar ni manipular por prensa amarillista (…) GRACIAS A DIOS, estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, dijo Paty.