Lucía Méndez revela que firmó su voluntad anticipada e incluirá a otra persona en su testamento

Ciudad de México.- Lucía Méndez habló de lo que haría si en un futuro cae enferma y los médicos no pudieran brindar buenas noticias sobre su recuperación,

Lo anterior, debido a que otros compañeros del medio, como Carmen Salinas y Vicente Fernández se encuentran en esta situación.

Por ello, la cantante y actriz reveló que su destino sería diferente al de ellos.

Lucía Méndez tiene firmada una voluntad anticipada

Yo ya la tengo firmada, voluntad anticipada, yo ya la tengo, porque no quiero que me tengan conectada si ya no tengo remedio”, explicó la intérprete durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

Asimismo, la artista confesó que ya tuvo la oportunidad de conversar con su primogénito sobre esta decisión. “Yo le dije a mi hijo, si un día me ves que yo estoy muy mal y ya no hay remedio, no me tengas conectada, ¡déjeme ir!, (firme la decisión) hace como 5 años”.

Conjuntamente, Lucía Méndez declaró que en los próximos días cambiará su testamento, pues incluirá a alguien muy especial en su vida. “Mi nieta obviamente, que ya la semana que entra tenemos una cita con el notario para poner cosas para Victoria, que es algo realmente muy importante para mí”.

Asegura Lucía Méndez que no tiene rivalidad con nadie

Cambiando radicalmente de tema, la cantante y actriz también manifestó que en este momento se encuentra en paz y no tiene ninguna rivalidad con nadie.

“Yo el día que me encontrara a Vero, a Verónica Castro, creo que la saludaría con mucho gusto, yo no tengo rencor en mi vida, ni broncas con nadie y mucho menos con ella”, detalló.