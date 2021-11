Lucía Méndez niega que haya estado con 120 hombres en su vida

Ciudad de México.- A pesar de lo que se dice de la vida amorosa de Lucía Méndez, ella aseguró que en el terreno amoroso no ha tenido tantos galanes como se piensa.

Tras haberse ganado un lugar indiscutible en el mundo de las telenovelas, la artista de 66 años causó impacto al trascender que había tenido 120 pretendientes en su vida.

También en los últimos meses, la actriz ha dado de qué hablar por la relación que tuvo con Luis Miguel, aunque no fue el único amor que sus fans recuerdan.

Durante su presencia y reconocimiento en el evento Micrófono de Oro, La Méndez descartó que hayan sido tantos como se dice.

No, no, según yo no… eso lo dijo Vicky López, ¡no, claro!, cuando yo tenía mi época, cuando yo era jovencita, pues sí tenía 120 pretendientes, ¿por qué no?, y no 120… 240, 300… ¿por qué no? Si tenía millones de fans ¿o no?”, dijo sonriente.