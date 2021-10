¿Por qué se pelearon por varios años Yuri y Lucía Méndez?

CIUDAD DE MÉXICO.- Por varios años, Yuri y Lucía Méndez se enemistaron y se dejaron de hablar por diferentes cuestiones, pero la "gota que derramó el vaso" fue cuando Lucía irrumpió en una rueda de prensa de Yuri para “robar cámara”.

Fue en el 2010, cuando Yuri ofreció una rueda de prensa para explicar el escándalo que se había hecho porque Lucía Méndez le había gritado en un lugar público, al igual que a su esposo, revelando, además, que desde hace un año atrás, ambas artistas no se hablaban.

Supuestamente la protagonista de “El Retorno de Diana Salazar” le reclamó a Yuri y a su esposo, que le habían faltado al respeto en el velorio de su mamá.

Lo que pasa es que nos gritó en un restaurante y había gente ahí en ese restaurante, estaba lleno de gente. Lucía y yo, hace un año que no somos amigas. Nos desligamos porque ella ha hecho algunos comentarios de mi fe y yo no me meto con la fe de ella”, explicó Yuri.

En esos momentos, Lucía Méndez irrumpió en la rueda de prensa y se plantó frente a Yuri, sin importarle que estaba hablando con el micrófono, ocasionando que la cantante de “Osito Panda” explotara en su contra y se retirar de la conferencia.

“No, esta es mi rueda de prensa, Lucía, no es tuya. No señora, no señora, esta es mi rueda de prensa. Si la señora se queda, yo me voy. Sí, señores, porque esta es mi rueda de prensa. Ella quiere publicidad”, finalizó Yuri y salió enfurecida.



¿Para qué fue Lucía Méndez a la rueda de prensa de Yuri?

Una vez que la jefa de prensa de Yuri sacara a Lucía Méndez del lugar a donde supuestamente había llegado sin invitación, la guanajuatense explicó que “alguien” le había puesto la entrevista en vivo y le dio coraje que su examina dijera mentiras sobre lo que había sucedido.

“Estoy cansada de que me estén tachando de que si soy ebria, que si soy alcohólica, cuando no lo soy. En el momento en que mi madre estaba tendida, yo voltee y le dije a Yuri: ‘Qué bonitos son los ojos de tu hija, se me hace que son los ojos de cuando yo era niña’. Parece que a él (esposo de Yuri) y me dijo: ‘No te pareces para nada a mi hija, no es verdad que tiene tus ojos, no es cierto’, y me lo dijo de una manera muy despectiva y muy mal”, aseguró.

Cuando los reporteros le cuestionaron a la estrella de “Colorina” si el zafarrancho que había protagonizado se trataba sólo de publicidad y si lo habían armado, la artista comentó que no era así y que sólo quería desmentir a Yuri cuando presuntamente dijo que le había mentado la madre.

“Una persona me estaba poniendo la entrevista de Yuri, y oí cuando Yuri dijo que yo le menté la madre. ¡No soy así, entiéndeme! Nunca en mi vida le he mentado la madre a nadie”, apuntó.

Rodrigo Espinoza, esposo de Yuri desde 1995, aseguróq eu lo que dijo Lucía era falso, ya que si su hija se pareciera a ella cuando crezca sería una bendición.

“Jamás, jamás me burlé de su mamá. Jamás, jamás, jamás, le grité. Que dije que me burlé de ella por un asunto de mi hija, no sé si escucharon eso. Si mi hija se pareciera a Lucía Méndez, en el futuro, ¡Gloria a Dios! Porque es una mujer hermosa”, insistió.

En 2018, Yuri y Lucía Méndez hicieron las paces y se reconciliaron, luego de que la jarocha le hiciera una llamada telefónica a quien fue su amiga por muchos años y le pidiera disculpas.