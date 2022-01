Lucía Méndez tuvo conflicto con Madonna

Ciudad de México.- Hace un par de años la actriz Lucía Méndez dijo que hizo enojar a Madonna en un concierto, y diversos usuarios se burlaron.



Sin embargo, reciéntemente se hizo viral una declaración de Madonna en la que recuerda un incidente que podría verificar lo revelado por Méndez.



Las declaraciones de Madonna en el documental desvelaron que la pasó mal en uno de sus conciertos.

Me mentiste me dijiste que no habría nadie del medio en las primeras filas y estaba lleno de ellos, se sentaron ahí dándome sus miradas sucias y con los brazos cruzados. Me han amargado, se sentaron ahí con los brazos cruzados, me distraía y fue tan deprimente. Tener dos filas de personas actuando como si no se estuvieran divirtiendo, había tres filas de pendejos"