Sylvia Pasquel revela que Alejandra Guzmán insultó a Adela Micha tras comentario sobre Silvia Pinal

MÉXICO.- Adela Micha se vio envuelta en una tensa situación luego de que a principios de diciembre se viralizara un video en el que hablaba sobre Silvia Pinal sin saber que se encontraba en una transmisión en vivo. "No tarda en morirse" fue lo que dijo la periodista de espectáculos sobre la primera actriz que se encontraba hospitalizada por Covid-19, del que muy pronto se recuperó. Además de las críticas en redes sociales por quienes la calificaron como insensible ante la situación de una de las actrices más queridas del medio; la comunicadora también se enfrentó al rechazo por parte de la familia Pinal, pues se confirmó que no solo no aceptaron sus disculpas, sino que también le regresaron algunos obsequios que envió con la intención de congraciarse con Silvia y sus hijas. Gran diferencia entre " No se vaya a morir ".. y " Yo creo ya no tarda en morirse ehh " pic.twitter.com/Rv9HTXgXl1 — Don Comedia (@UnYorch) December 24, 2021 Cabe recordar que Adela Micha llevaba una amistad cercana con la dinastía Pinal, fue a ella a quien Alejandra Guzmán le otorgó la entrevista exclusiva sobre el caso de su hija, Frida Sofía. Sin embargo, parece que la familia ha querido cortar toda relación con la periodista después de su polémico comentario. En entrevista para el programa Todo para la mujer de Maxine Woodside, Sylvia Pasquel habló sobre el tema y contó la forma en la que Alejandra Guzmán reaccionó cuando se enteró de las palabras de Micha. De acuerdo con lo revelado por Sylvia Pasquel, la periodista ya no tiene el apoyo de la dinastía Pinal, pues los comentarios que hizo estuvieron fuera de lugar. "Con la familia Pinal ella no cuenta, pero para nada. Realmente no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así de nuestra madre. Asegurándolo con una certeza y con una frialdad, con una poca estimación, muy fea”, declaró Pasquel. Alejandra Guzmán la insultó La actriz declaró que su hermana Alejandra Guzmán confrontó a Adela Micha y que incluso “se la mentó”. “Fue muy hábil porque primero habló con Alejandra, después de hablar con Alejandra salió el video. Creo que se lo mandaron a mi hermana Alejandra y le habló para ponerla en su lugar y le dijo todo lo que le tenía que decir”, recordó Sylvia Pasquel.

Aseguró que tras este altercado con la cantante, la llamó a ella para entrevistarla: “Pero ella me habló a mí, cuando se peleó Alejandra con ella y me dijo que me quería entrevistar, yo no sabía absolutamente nada. Me entrevista y después que me entrevista me manda un mensaje y me dice ‘oye es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán y ay, me la recordó y me la rementó, pero yo quiero decirte que es un malentendido que no hubo ninguna intención’”, comentó Sylvia Pasquel.

Finalmente, Sylvia Pasquel comentó que cuando vio el video comprendió el sentimiento de su hermana, pues el comentario de la periodista también la molestó. “Eso no se hace, con razón mi hermana te habló muy justificadamente para rementártela, y yo porque ya te la mentaron ya para qué quieres que te la miente otra vez pero sí se la merecía”, concluyó Pasquel.