¿Drama familiar? Sylvia Pasquel aparece en redes peleando por terreno de Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos cuantos días que el público mexicano se preocupó por la salud de Silvia Pinal luego de que fuera hospitalizada el pasado 22 de diciembre tras presentar afecciones cardíacas, además de ser diagnosticada como caso positivo de Covid-19 una vez que fue internada en el nosocomio.

Dicha noticia causó revuelo entre todas aquellas celebridades que forman parte del mundo del entretenimiento, sobre todo por las complicaciones derivadas de la hipertensión de la actriz de 90 años.

Incluso hubo quienes pensaron que fallecería pronto, tal como Adela Micha, quien expresó que Pinal moriría pronto, comentario que desató todo tipo de críticas hacia la periodista.

Por fortuna, la matriarca de la Dinastía Pinal, una de las familias más populares en México por la gran cantidad de artistas que forman parte de ella, fue dada de alta y reportaron que estaba fuera de peligro.

Con un buen pronóstico por parte de los médicos, la primera actriz fue trasladada a su domicilio, donde continúa en reposo para una mejor y pronta recuperación, por lo que pudo pasar el año nuevo con su familia.

Con intención de despreocupar a sus seguidores, medios de comunicación o amistades artísticas, Sylvia Pasquel declaró para la prensa que "Hay Pinal para rato", expresión con el que tranquilizó a sus fanáticos y al resto del público.

Sin embargo, ahora fue la primogénita de la actriz mexicana quien sorprendió a todos luego de compartir un video en TikTok en el que aparece discutiendo por los terrenos de su madre, lo que causó confusión y revuelo entre los usuarios de la plataforma que se preguntaron de qué se trataba su contenido tan directo.

Y es que Sylvia subió un clip que dura alrededor de un minuto en donde parece ser que pelea por uno de los terrenos de Pinal, esto mientras se movía alrededor de la sala, con un cigarro en mano y una actitud que asustó a los internautas, pues muchos expresaron que se veía furiosa y retadora.

Ni me hagas hablar, porque cuando vendieron el terreno ese de Campeche... ah, ahora no te acuerdas, el terreno que vendieron allá en Campeche y no me tocó nada, ni un centavo, lo vendieron sin mi consentimiento. ¿y ahora qué? No te acuerdas, pues entonces no me hagas hablar, porque ese es el terreno de mi mamá", dijo la madre de Stephanie Salas.