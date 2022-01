Silvia Pinal dice que se siente 'con ganas de vivir' tras dar negativo a Covid-19

Ciudad de México.- Silvia Pinal brindó su primera entrevista, luego de confirmarse que salió negativa su prueba de Covid-19.

“¡Claro que ya no tengo nada!, y buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso […] Estoy comiendo como Dios (manda), como muy bien”, explicó Silvia Pinal durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando.

Al respecto de su estadía en el nosocomio, la última “Diva del Cine de Oro Mexicano” contó: “En el hospital bendito sea Dios pasó pronto, porque si fuera largo seria terriblemente enfermo, no, pasa rápido, bendito sea Dios, tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y termino muy bien… tengo unas nalgas muy bonitas”.

Siguen los cuidados extremos a Silvia Pinal

Mientras doña Silvia confirmaba que este lunes su doctor la daría de alta, su asistente Efigenia Ramos comentó que en casa de la artista siguen los cuidados extremos para combatir el Covid-19. “Tenemos el protocolo, seguimos con él ahorita, aunque ella ya desde la semana pasada, desde el jueves salió negativo, seguimos con los protocolos”.

Posteriormente, Ramos reveló que hubo más infecciones en casa de la matriarca de la dinastía Pinal, además de Alejandra Guzmán. “También algunas otras personas aquí en la casa se contagiaron del servicio, y bueno, estamos en eso, por eso también seguimos con los protocolos, no queremos que nos la vuelvan a contagiar. Sí, también (me contagié), pero ya salió negativo. Estuvo muy leve, la verdad que también para ella estuvo muy leve, el problema fue su infección en los riñones”.

De la misma manera, la asistente de doña Silvia aseguró que el doctor de la actriz recomendó que la artista reciba su dosis de refuerzo contra el coronavirus en aproximadamente un mes.

Finalmente, Silvia Pinal retomó el teléfono y decidió culminar la entrevista brindando los mejores deseos para este 2022. “Les digo, muchas gracias, feliz año y que Dios nos bendiga a todos y que nos dé harto dinero”.