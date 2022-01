¿Silvia Pinal tiene demencia senil? Esto dijo su hija Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- A tan solo unos días después de lograr salir del hospital, Silvia Pinal logró regresar a su domicilio bajo las indicaciones de sus médicos, quienes explicaron que podría pasar su recuperación desde la comodidad de su hogar, y así tener la oportunidad de disfrutrar del nuevo año en compañía de sus seres queridos.

Su ingreso al nosocomio causó una ola de preocupación entre sus miles de fanáticos, amistades, celebridades y los medios de comunicación que externaron sus deseos por la pronta recuperación de la actriz luego de dar positivo al Covid-19.

Y aunque todo parecía ir bien para la dinastía Pinal, una fuerte declaración por parte de Alejandra Guzmán alarmó, una vez más, al público mexicanano ya que reveló, posiblemente por error, que su madre tiene demencia senil.

Fue justo después de que la primera actriz logró regresar a su casa para pasar su contagio del virus lejos del hospital, fue su hija quien logró hablar con la prensa y mencionó cómo se encontraba su madre, donde explicó lo importante que era que estuviera en casa, pues eso la hace muy feliz y podría ayudarla con su demencia.

Vamos a estar –aislados– 10 días en los que ella puede todavía infectar, estamos muy resguardados. -La sacamos del hospital- porque es un peligro tenerla ahí, donde podía contagiarse de algo más peligroso y fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va servir para su demencia, porque a veces estaba sola en el hospital”, expresó la artista.

La intérprete de "Hacer el amor con otro" tal vez no se percató de lo que estaba revelando a los medios y aunque era algo que muchos sospechaban, la familia de Pinal lo negó en varias ocasiones.

Incluso, la madre de Sylvia Pasquel aseguró que no había dado autorización para su bioserie, algo que anteriormente había confirmado, provocando que los rumores de demencia crecieran.

Esta no sería la primera vez que este tipo de especulaciones surgen entre los seguidores de Pinal, ya que en 2018 la revista mexicana TV Notas dio a conocer que la matriarca padecía demencia senil, declaración que Enrique Guzmán Jr. desmintió en el programa "Venga la alegria".

"Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil, mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco", expresó en ese entonces.

Pese a esto, las declaraciones de Alejandra Guzmán podrían confirmar lo que tanto tiempo se sospechó sobre la salud mental de Silvia Pinal.