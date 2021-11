Laura Bozzo asegura que entrar a la penal sería una condena de muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo se convirtió en el centro de atención por varias semanas luego de huir de las autoridades fiscales mexicanas por delitos fiscales que sobrepasan los 12 millones de pesos, ante dichos delitos la peruana fue vinculada a proceso.

Sin embargo, durante la tarde del presente lunes 21 de noviembre, la conductora publicó un video en su cuenta personal de Instagram para informarle a millones de usuarios que "el asunto legal está arreglado", luego de haber vendido un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que se le impuso prisión preventiva.

Ante la gran polémica que ocasionó todo este escándalo legal, Bozzo decidió dar una entrevista exclusiva en el programa "De primera mano" con Gustavo Adolfo Infante, en donde aclaró que está a favor de pagar los impuestos porque es su obligación, incluso expresó que quería hacer una campaña para que los ciudadanos entiendan que el dinero es para ayuda social y buenas causas.

Uno tiene que pagar impuestos, yo he pagado muchísimos años... pero quiero aclarar que no tengo nada en contra de las autoridades porque yo creo en las autoridades de este mi país México, sino no estuviera acá y no hubiera enfrentado todo lo que he enfrentado", expresó en el programa de Imagen Entretenimiento.