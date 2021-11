"¡Qué pase el desgraciado a pagar!": Laura Bozzo quiere hacer campaña del SAT para que todos paguen impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.-Laura Bozzo, quien estaba huyendo de las autoridades fiscales mexicanas, dijo que ya todo su "asunto legal está arreglado".

La polémica peruana fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos.

Y es que Bozzo habría vendido un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que se le había impuesto prisión preventiva.

Hoy en entrevista en el programa de Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante, la conductora dijo que ella "está a favor de pagar los impuestos, incluso podría hacer una campaña para el SAT".

Laura Bozzo en el programa De Primera Mano.

"Es obligación nuestra pagar impuestos y yo no tengo nada en contra de eso ni en contra del SAT, que espero poder hacer pronto una campaña para que la gente entienda que ese dinero es para ayuda social y para muchas cosas buenas, yo no tengo nada en contra de eso", señaló Laura Bozzo.

Agregó:

"Uno tiene que pagar impuestos, yo he pagado muchísimos años... pero quiero aclarar que no tengo nada en contra de las autoridades porque yo creo en las autoridades de este mi país México, sino no estuviera acá y no hubiera enfrentado todo lo que he enfrentado".

Por otro lado, Laura dijo que sí ha vendido muchos objetos materiales, como bolsas y ropa, esto para poder pagar lo que las autoridades le estaban cobrando.

De acuerdo a Milenio, Bozzo cumplió con los requisitos impuestos por las autoridades y pagó una garantía de más de 2 millones de pesos.

Laura Bozzo dice que no estaba huyendo sino protegiendo su vida

La peruana aclaró que en ningún momento estaba huyendo de las autoridades, sino más bien protegiendo su salud y su vida.

"Yo estaba protegiendo mi vida. Como saben soy sobreviviente del cáncer, debo comer comidas especiales, y tengo otros temas de salud, como también recordarán tuve un problema en el estómago casi estuve un año con el intestino de fuera, si me hubieran encarcelado me hubiera muerto", comentó.

Laura Bozzo con Gustavo Adolfo Infante.

Bozzo afirmó que este caso en México ha sido lo más fuerte que le ha tocado vivir, incluso más que el arresto domiciliario en Perú.

"Es lo más fuerte, nunca me imaginé recibir mi cumpleaños escondida, sentía que paraba un carro y me daban ataques de pánico, tenía que respirar en bolsas. Esta ha sido la peor etapa de mi vida, lo demás lo contaré en mi serie", concluyó.