Laura Bozzo afirma en video que ya pagó su deuda ante las autoridades mexicanas

Ciudad de México.- La conductora Laura Bozzo rompió el silencio acerca de la situación en la que vive actualmente en relación al señalamiento por fraude en México. Situación que le orilló a ocultarse ya que tenía una orden de aprehensión.

El día de hoy apareció un video, aparentemente grabado en Acapulco, Guerrero donde Laura declara que ya logró solucionar el problema que tenía con las autoridades, y que dará información sobre su inocencia a la brevedad.

Antes que nada decirles que los he extrañado con toda mi alma, he pasado por momentos tan dolorosos, ni se pueden imaginar, pero gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez y apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado adorado, Diego Ruiz Durán, que ha estado conmigo en todo momento, todo su equipo, que Dios me los bendiga siempre”, Explicó.