Laura Bozzo reaparece en redes asegurando que volverá a la TV más fuerte que nunca

Ciudad de México.- La conductora Laura Bozzo retomó su cuenta de Instagram para manifestar que durante estos últimos meses que ha estado alejada de las personas, le han hecho reflexionar sobre la vida y su propósito. Por lo que decide regresar a la television con su programa de ayuda a persoas vulnerables.

Aunque en este momento, aún no se sabe en dónde se encuentra, ya que ha sido buscada por la interpol después de ser acusada de fraude fiscal en México. La peruana aseveró que pronto reaparecerá para continuar su labor que la llevó a a la fama en Latinoamérica.

Cuando me levanto deprimida y no quiero salir de la cama con todo lo que me toco sufrir me acuerdo de las brigadas de Laura recorriendo México a los lugares más humildes y remotos donde les equipábamos salones de cómputo para los jóvenes esa es mi felicidad y en PERÚ 2000 mil comedores populares y tantas operaciones mi recuerdo más hermoso cuando operamos a las siamesas y hoy son niñas felices, ¡¡¡¡el amor se demuestra con obras!!!! En los últimos años me desvié de ese camino y estos meses me enseñaron que esa es mi misión y aprendí que cuando me muera eso es lo único que me llevaré por eso regresaré con todo con mi programa y me dedicaré con todo a retomar esa ayuda, le agradezco a Dios por mostrarme mis errores, pero estoy viva y volveré con todo los amo y extraño ”