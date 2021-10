"Es una pesadilla vivir acá": Laura Bozzo estalla contra México y Televisa

MÉXICO.- Laura Bozzo se encuentra de nuevo envuelta en polémica y esta vez no es por su proceso legal por delitos fiscales. En el programa de espectáculos Chisme No Like presentaron audios filtrados donde se escucha a la conductora hablar mal de Yolanda Andrade, de Televisa y de México.

Los conductores dijeron en el programa "ustedes van a escuchar cómo esta mujer arremete contra Adamari López que tenía cáncer en ese momento". También la llamaron malagradecida y aseguraron que no sienten pena por su actual situación legal ya según ellos la conductora se encuentra disfrutando de una lujosa vida en Acapulco, resguardada por sus amigos políticos.

La conductora llegó a México luego de enfrentar problemas legales en su natal Perú y consiguió trabajar en las dos televisoras más importantes del país. Sin embargo, en los audios se le escucha decir que vivir en México era “una pesadilla” para ella. "Peor que basura me tratan en Televisa, [...] a todos esos los mando a la conch... de su mad... Ojalá pudiera regresar a Telemundo" se le escucha decir a Laura en uno de los audios.

Sobre la situación de Adamari López, quien padeció cáncer, la conductora se queja de las actividades que realizó para conscientizar sobre su emfermedad, pues asegura que Adamari no es una buena representante de la causa.

"Gente que represente a los migrantes, que alce la voz, que represente a la mujer. Pero no la niña de siempre, Adamari, que tuvo cáncer, que pobrecita, y entonces el marido la dejó y entonces se victimiza. No mam… yo estuve muerta, tuve cáncer, me pasó de todo y no me voy a victimizar", dijo molesta.

Ataca a Televisa

En cuanto al exjecutivo de Televisa, Pepe Bastón y a su esposa Eva Longoria, Bozzo los insultó debido a que, según ella, nunca la quisieron, motivo por el cual los cataloga como "gente de mierd…". “Son gente de mier... ¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron”, expresó la peruana.

Laura Bozzo también afirmó que tuvo varios logros en Televisa, pero que todos fueron gracias a su esfuezo y a su trabajo ya que la televisora nunca la apoyó. “Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la ching... y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado”, señaló.

Además, también hay un audio donde ataca directamente a Yolanda Andrade por haber hablado sobre la supuesta bisexualidad de Verónica Castro. “A ver, Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja”.