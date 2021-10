Adamari López reveló que están utilizando su nombre para publicidad falsa

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López en las últimas semanas ha dado mucho de que hablar después de su cambio físico tan radical que ha tenido, que en repetidas ocasiones ha dejado en claro que ha sido por su esfuerzo en el ejercicio.

Fue por medio de la cuenta de Instagram del programa ‘Suelta la Sopa’ que publicó un video donde la conductora aclaró una situación que la están involucrando sin su permiso.

Adamari reveló que había una tipo publicidad falsa, en la que ella aparecía promocionando unos pastillas para adelgazar, por lo que muchos de sus seguidores la empezaron a cuestionar a lo que ella respondió que en ningún momento forma parte de ese tipo de proyectos ni se encuentra tomando algo para perder peso.

Además la también actriz agregó que lo único que ha hecho es tener una dieta balanceada con menor porciones y ejercitarse diariamente para poder fortalecer su cuerpo y perder peso.

Tengo muchos mensajes de personas hablándome de una tales pastillas, que si para bajar de peso, que si yo las había tomado, que si yo las había recomendado para bajar de peso y la verdades que no y no tengo nada que ver" comentó la actriz.

La también conductora invitó a sus fanáticos que no cayeran en este tipo de estafas y que evidentemente no invirtieran de su dinero en algo que no es cierto, porque han utilizado su imagen sin su permiso.

Los usuarios hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “Por que miente, que diga ya lo que en verdad se hizo”, “que bueno lo aclaraste”, “no tiene porque andar diciendo que hace o que deja de hacer”, “¿Cuándo va admitir que se realizó la manga gastrica” son alguno de los que se pueden leer.

¿Por qué se separó Adamari de Toni Costa?

El pasado mes de marzo Adamari López reveló su divorcio con su pareja Toni Costa, con quien mantuvo una relación desde el 2011.

Fue durante la programación de Hoy día de Telemundo, donde reveló entre lágrimas que se separaría del padre de su hija, aunque se cuestionarion las razones, la conductora prefirió no hablar con los medios de comunicación