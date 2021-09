¿Por qué se separaron Adamari López y Toni Costa?

MÉXICO.- Fue durante el pasado marzo que Adamari López sorprendió a todos al anunciar que se divorciaría de Toni Costa, su pareja con quien tuvo una relación desde el 2011 hasta el presente año.

Así lo reveló durante una emisión del programa Hoy día de Telemundo, donde confesó entre lágrimas que se separaría del padre de su única hija, y aunque varios preguntaron las razones, la pareja decidió no hablar con los medios de comunicación.

Por la falta de información sobre su divorcio, el mundo del espectáculo y sus seguidores comenzaron a crear diversos rumores de las posibles razones por la que la pareja decidía separarse, entre los cuales destacó la versión de una presunta infidelidad por parte de Toni Costa.

Y aunque la pareja afirma tener una buena relación por el bienestar de su hija, el bailarín ha expresado, en diversas ocasiones, que no descarta la idea de una posible reconciliación entre la pareja, aunque Adamari no había pronunciado su opinión al respecto.

Sin embargo, los rumores terminaron y la puertorriqueña decidió hablar por primera vez ante la prensa sobre su separación con su ex esposo, esto durante una entrevista para la revista People, donde comentó que había ciertas cosas en su matrimonio que ya no podía permitir.

Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo ya sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta, no es un capricho y no es un castigo”, afirmó la actriz puertorriqueña.

Aunque dejo abierta la puerta sobre una reconciliación con Toni Costa, López afirmó que de momento su única prioridad es el bienestar de su hija, el cual podría estar en riesgo por algunos problemas familiares: “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, expresó.

Para terminar, la actriz comentó que se siente bien con su decisión, por lo que se encuentra tranquila y espera lo mismo para su ex pareja: “Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente”, afirmó.