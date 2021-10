Daniel Bisogno se burla de la nieta de Verónica Castro 

CIUDAD DE MÉXICO.-Daniel Bisogno se burló de la forma de cantar de Rafaela, la nieta de Verónica Castro.

Durante el programa de Ventanenado transmitieron un video de la niña cantándoles las mañanitas a su abuela por su cumpleaños y en eso se dio el desafortunado comentario de Bisogno.

"Se me hace que es un playback de Cepillín, perdón", dijo el polémico conductor.

Ante lo dicho por Bisgono, varios de sus compañeros dijeron que no, "porque sí cantaba muy bien".

"No, no, no... perdón, la niña está tocando el órgano espectacular", dijo Mónica Castañeda.

A esto, Daniel Bisogno trató de corregir el comentario y señaló: "No, sí está cantando y tocando la niña".

Verónica Castro de cumpleaños

De acuerdo a Pati Chapoy, Verónica Castro está de manteles largos celebrando en Houston su aniversario de nacimiento.

"Me platicó la Vero que está en Houston... le llegaron los dos hijos a felicitarla... ¡Qué padre, no!", indicó.

Sin embargo, Chapoy se negó a revelar cuántos años cumplía la querida actriz y cantante. "Eso no se dice", dijo.

Verónica Judith Sáinz Castro, conocida como Verónica Castro nació en la Ciudad de México un 19 de octubre de 1952.

Es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana. Es conocida como una de las figuras más populares del género de la telenovela a nivel internacional.

Video a partir del minuto 25