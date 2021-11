¿Por qué Laura Bozzo no asistió a la boda de su hija Victoria de la Fuente?

ESTADOS UNIDOS .- El pasado martes 10 de noviembre, Victoria de la Fuente, la hija mayor de la presentadora peruana Laura Bozzo, se casó con Adam Ayers en Santa Bárbara, California. Y lo que es el día más esperado para las parejas por poder pasar el tiempo con su familia y seres queridos, para tristeza de Victoria, su madre se asuntó de este importante evento.

Durante una entrevista para la revista People en Español, la hija de la conductora dio más detalles sobre su íntima ceremonia con el gerente de tecnología, quien ha trabajado con reconocidos artistas como Paris Hilton, Kanye West, entre muchos otros.

Según lo que comentó la joven, su idea era hacer una gran fiesta para celebrar su matrimonio con su pareja, sin embargo la pandemia por Covid-19 intervinó y ambos tuvieron que cambiar los planes, por lo que se decidieron por algo más pequeño y así evitar que sus invitados corran riesgo por una ola de contagios.

Todo fue por el civil, nos fuimos un fin de semana a Santa Bárbara a ver lugares; encontramos un hotel que tenía muchos jardines y a nosotros nos encantan las flores y los jardines. Adam todas las semanas me trae flores, la casa está siempre llena de flores. Fue ‘nos podemos casar aquí en el jardín’. Nos casamos en el jardín. Fue en el hotel donde Jackie Kennedy hizo su luna de miel, en los 60″, contó Victoria de la Fuente.

Los planes de casarse surgieron luego de que la primogénita de Bozzo se enterara de que estaba embarazada en octubre del presente año, y aunque era una gran noticia que hizo feliz a la pareja, todo surgió en el momento preciso en que la famosa peruana se fugó de la justicia y la Interpol lanzó ficha roja para dar con su paradero.

Debido a esta coincidencia, los medios del espectáculos especularon que la conocida "Abogada de los pobres" no acudió a la boda de su hija para no ser capturada por las autoridades, pero durante la entrevista para People en Español, su hija confesó que Laura Bozzo no fue a su boda porque el evento solo era para ella y su esposo, por lo que no hubo invitados y solo estuvieron presentes los testigos y su perrita Frida.

Como se sabe, la conductora mantiene un perfil bajo desde hace algunos meses luego de que un juez ordenara la suspensión temporal de su orden de captura, a lo que su hija mayor confesó que espera poder compartir este momento especial al lado de su familia y sobre todo de su madre.

El matrimonio siempre fue algo que queríamos hacer nosotros dos solos. Tener, de repente, una fiesta o un aniversario donde vamos a invitar a la familia y ojalá que mi mamá, mi hermana, la familia de él puedan estar ahí”, contó Victoria.

Al hablar sobre la polémica que gira entorno de su madre por la situación legal, Victoria de la Fuente expresó que tiene esperanzas de que todo mejore muy pronto y que Bozzo pueda resolver los problemas con las autoridades mexicanas.

“Ha sido difícil. En cuanto a lo que mi mamá está pasando, creo fielmente en las autoridades mexicanas y creo que tienen un muy buen equipo legal y mi mamá también, y estoy segura de que pronto va a poder aclarar toda esa situación”, añadió.