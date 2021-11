Gustavo Adolfo Infante defiende a Bárbara de Regil tras críticas de Gala Montes

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el fin de semana, Bárbara de Regil anunció en sus redes sociales que estaba atravesando un duelo luego de que su perrita Nala muriera por envenenamiento en la madrugada del sábado, por lo que compartió varios video e imágenes en el que aparecían la actriz y su mascota, lo que cautivó a sus seguidores y expresaron sus condolencias, además de mandarles tiernos mensajes de apoyo y buenos deseos.

Pese a la gran cantidad de usuarios que se pronunciaron por la terrible pérdida que estaba sufriendo la influencer fitness, hubo una expresión que destacó entre todas, se trata de Gala Montes quien arremetió contra ella y le dijo que simplemente era una mascota, que se comprara otra y listo. A lo que de Regil le respondió que los perros no eran muebles ni fáciles de reemplazar.

Ante esto, miles de seguidores de la protagonista de "Rosario Tijeras" salieron en su defensa y comenzaron a atacar a la también actriz, por lo que Montes hizo un video En Vivo desde su cuenta de Instagram para decir que no le importaban los comentarios negativos, pues sostenía su respuesta y asegura que la culpa no fue del jardinero, como dijo Bárbara en su publicación, y que en realidad fue la influencer la verdadera irresponsable.

Luego de este gran escándalo al rededor de ellas, ahora el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante se sumó a la polémica durante la transmisión de "Sale el Sol" y, para sorpresa de varios televidentes, defendió a la actriz que sufre por la muerte de su cachorra Nala.

Y esta muchacha, Bárbara de Regil, que me cae gordísima, es un éxito y la siguen 8 millones. Tu envidia guárdatela mejor porque quedas muy mal (...) "Esta muchacha (Gala) esta hablando de que la otra chava sube a todo a redes sociales, ¿y qué está haciendo ella? Colgarse de la fama de Bárbara de Regil", expresó Infante.

Por último, Gustavo Adolfo señaló que, en este caso y a pesar de lo mal que le cae la influencer fitness, cree que la razón le asiste a ella, pues admite que perder a una mascota equivale a la muerte de un ser querido, ya que creas un vínculo bastante poderoso al punto de considerarlo como parte de la familia.

Y es que la discusión entre Gala Montes y Bárbara de Regil causó gran revuelo en redes sociales luego de que la actriz arremetiera contra ella y expresara que era su responsabilidad por no cuidar de su perrita, así lo confirmó durante su video en el que asegura que no le importan que la estén atacando.

Luego, ante los ataques que recibió por su comentario contra De Regil, dijo: "Me están atacando. ¿Les digo algo? Me vale madres, me vale madres sus ataques. Cancélenme, cancelen a las personas que sí tienen que cancelar, que no les aportan nada a sus vidas. ¿No se están dando cuenta que están subiendo todo porque quieren hacer un p*nche circo de todo? En fin, eso me pasa por andar abriendo mi bocota, no vuelvo a decir nada, pero lo tenía que hacer”.

Además, Montes también criticó a los fans de la figura pública que destaca por sus mensajes motivacionales: Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los 6 meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles, que va y regala una peluca y sube una historia de que se une a todas las personas con cáncer y no sé qué. ¿Dónde está sonando, qué estás haciendo para ayudar realmente? Solamente quiere likes, eso está mal", aseveró.