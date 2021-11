Gustavo Adolfo Infante critica a Lyn May por intentar visitar a Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se informara sobre el estado de salud de Carmen Salinas, quien se encuentra en estado de coma debido a un derrame cerebral, varias celebridades se pronunciaron al respecto para demostrar el apoyo y gran cariño que tienen por la primera actriz.

La protagonista de diversas telenovelas continúa internadad en el hospital StarMedica en la colonia Roma de la Ciudad de México, lugar al que intentó acudir la vedette Lyn May el pasado jueves, pues afirmó que Salinas es su amiga de toda la vida, desde que trabajaron juntas en la película "Tívoli" de 1975 y dirigida por Alberto Isaac.

Pese a la gran disputa que tuvieron en febrero del presente año, la también bailarina informó que ya no tienen problemas: " No hay problemas, ni ella ni yo, son cosas del show, andamos en esto y nos hacemos promoción de esta manera, pero tanto ella y yo sabemos que nos hemos querido", dijo Lyn a su llegada al hospital esta tarde.

Al asegurar que su amistad seguía intacta, la vedette intentó visitar a Carmen Salinas, pero debido a que se encuentra en terapia intensiva, no puede recibir visitas que no sean de familiares.

Lyn May dio una breve entrevista para el programa "De primera mano", en donde expresó que los familiares de la actriz tampoco pueden visitarla, por lo que pidió a los reporteros que la respetaran y los dejaran tranquilos. Además de asegurar que no sabía más sobre su condición actual.

"Asi es que no la molesten. Les pido, les suplico que se retiren, que la dejen tranquila. Me siento triste por no no sabe nadie que tiene. Ya no la molesten por favor, quiéranla, recen por ella”, expresó la cantante.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante quedó bastante impresionado porque pensó que ambas actrices eran 'enemigas', y cuestionó a May la razón por la que quiso entrar a terapia intensiva, pues le pareció algo imprudente por su parte.

La que la regó muy gacho fue Lyn May. Una cosa es que me caiga bien que la conozca de hace muchos años, ayer fue muy imprudente. El día de ayer llegó al hospital con tacones, con pestaña postiza, con peluca postiza, con un vestido entallado […] Llega y a los cinco o diez minutos sale, encabritada era poco”, declaró el periodista de espectáculos.

Ademas, señaló que es muy importante mantener la prudencia ante estas delicadas situaciones como la que está pasando Carmen Salinas, por lo que se mostró bastante molesto con la acción de Lyn May de querer 'robar pantalla' sobre lo que esta ocurriendo.

“En ningún momento yo fui a quererme meter a terapia intensiva con la peluca contaminada.(...) Y luego la pestaña postiza y los dos kilos de maquillaje. Hay que ser un poco prudentes. El día de ayer, que venía quesque de grabar. Son tonterías”, concluyó Adolfo Infante.