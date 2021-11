Carmen Salinas: Buscan neurólogo militar tras ser hospitalizada por un derrame cerebral

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego se que Carmen Salinas fuera hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral durante la noche del martes 10 de noviembre, su familia está buscando un especialista que pueda evaluar su estado de salud, por lo que piden un neurológo militar que pueda ayudar a la actriz.

Los familiares de la actriz se han mantenido muy al pendiente de la evolución de Carmelita, al igual que los diversos medios del espectáculo, quienes en redes sociales han pedido oraciones por la salud y pronta recuperación de la protagonista de diversas telenovelas.

Incluso, el sobrino de Salinas, Gustavo Briones, detalló a la prensa que se encontraba en las afueras del hospital StarMédica de la colonia Roma en la Ciudad de México, que esperan que el próximo reporte médico se informe durante la mañana del viernes.

“Tenemos el mismo informe. El doctor ahorita me dijo que sigue igual, la saturación exactamente igual que en la mañana, no le han metido medicamentos más que un medicamento para el dolor, más allá no (...).El médico me dice que en la noche no van a comunicar nada, el próximo informe va a ser mañana en la mañana”, añadió.

Además, el joven compartió que un neurólogo iba a consultar a Salinas, sin embargo luego le informaron que no sería así, por lo que un amigo de él esta buscando la ayuda de un neurólogo militar para que pueda apoyar a la actriz y a su familia.

Sobre lo que pudo haber ocasionado el derrame cerebral, Briones expresó que los médicos le comentaron que podría deberse a sus problemas de corazón: "Como es alguien que sufre del corazón, pero ella de hipertensión, siemre ha sido hipertensa, desde el fallecimiento de mi primo Pedrito, toma medicamentos para la hipertensión", dijo.

Pese a la difícil situación que están enfrentando como familia al estar preocupados por el estado de salud de la emblemática actriz, el sobrino y asistente personal de Carmen Salinas quiso agradecer al público y a las celebridades que han demostrado su apoyo y cariño hacia su tía.

El joven reconoció que se encuentra consternado por Carmelita y dijo poner todas sus esperanzas para que ocurra un milagro y la actriz pueda recuperarse exitosamente de esta tragedia que parece haber afectado a gran parte de la población mexicana.

Ella es muy querida, todo el mundo me ha hablado, acabo de hablar con Ana de la Reguera, me dijo que si podía venir y le digo que no hay forma, nadie puede entrar a verla, solo su nieta y yo estamos como responsables. Seguimos con esperanzas y pidiéndole a Dios que nos haga el milagro", confesó para la prensa.

Finalmente, le cuestionaron a Gustavo sobre la carga de trabajo que tenía Carmen Salinas, ya que actualmente se encuentra grabando con Nicandro díaz la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", a lo que respondió que tenía estrés laboral, pero nada extraordinario.