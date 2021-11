¿Qué sucederá con el personaje de Carmen Salinas en 'Mi fortuna es amarte'?

Ciudad de México.- El productor de la trama ''Mi Fortuna es Amarte'' Nicandro Díaz compartió sus primeras declaraciones a unas horas de haberse informado que la actriz Carmen Salinas había sido hospiralizada por un derrame cerebral.

En su encuentro con los reporteros afuera de Televisa San Ángel, Nicandro se mostró preocupado y acongojado por la salud de su colega, quien forma parte del elenco en la novela, a lo que dijo:

“Tristes, preocupados y esperanzados también a que la cosa se componga. Yo la vi el lunes, ayer no la vi, nos juntamos a ver el capítulo, estaba perfecta, como siempre, pero este tipo de cosas son así, se presentan de repente y no avisan”, dijo el productor ante las preguntas de la prensa.

¿Qué sucederá con el personaje de Carmen Salinas?

Acerca de las escenas que había grabado Salinas en el drama que se estrenó este mes, Nicrandro detalló:

Más o menos están avanzadas, más o menos tenemos cubierto como poco más de la mitad de diciembre, pero no sé, ahorita lo que hay que hacer es esperar a que dé señales de cómo evoluciona, yo estoy en comunicación con su sobrino Gustavo y a ver qué Dios dice”

Finalmente, preguntarle sobre si ya se estaría considerando alguna otra famosa para remplazar a Salinas, en caso de que no pudiese regresar pronto a trabajar, Díaz dijo: ''Por respeto a ella no he querido aún pensar en otra opción, yo voy a estirar la liga lo que esté en mi para que ella conserve su espacio”.

Pese a estas declaraciones, en algunos medios de comunicación ha trascendido que si Carmen no puede retornar a sus labores, las actrices que ya son consideradas para tomar su lugar en la mencionada trama son Silvia Pinal y Ana Martín.