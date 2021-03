Nicandro Díaz asegura que sí le dará trabajo a Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el pasado 26 de marzo un juez Oral Penal dejara en libertad condicional por tres años, a Eleazar Gómez, quien cometió el delito de violencia doméstica hacia su expareja sentimental, el actor habría perdido la confianza de muchos productores, pero no el de Nicandro Díaz.

El exitoso productor de Televisa aseguró en un video de Eden Dorantes que tiene lazos afectivos y profesionales con el actor de 34 años de edad, y no dudaría en dale trabajo en caso de que lo necesitara, pero primero tendría que encontrar un personaje adecuado.

Primero hay que tener el papel. Antes no había pasado nada de esto y de ‘Amores Verdaderos’ hasta ahorita pasaron tres o cuatro proyectos donde lo no llevé y no es porque no lo quisiera contratar, sino que primero que nada tiene que ver el personaje. Me acabo de enterar, no he pensado si lo contrataría, pienso que si”, dijo.