Usuarios aseguran que Carmen Salinas 'se despedía' del público por su última publicación

CIUDAD DE MÉXICO.- Al informarse que la querida actriz de 82 años tuvo que ser hospitalizada en estado de coma natural tras sufrir un derrame cerebral, los usuarios de redes sociales compartieron todo tipo de contenido de Carmen Salinas para dedicarle unas tiernas palabras de apoyo , cariño y para desearle una pronta recuperación.

Sin embargo, una de las últimas publicaciones de la famosa generó gran controversia y varias especulaciones de que en realidad, la actriz se estaba despidiendo de sus seguidores por su más reciente publicación en Instagram, en la que Carmelita subió un tierno video.

Anterior a su hospitalización, la primera actriz compartió un clip en el que muestra diversas fotografías suyas, desde su juventus hasta el presente, pero lo que provocó la intriga en todos fue la descripción que escribió para acompañar su contenido.

Dichas palabras confundieron a algunos de sus seguidores que reyeron que el protagonista de "Abrázame mur fuerte" se estaba despidiendo del público, ante esta posibilidad, ciertos usuarios expresaron que lamentaban la muerte de la actriz e incluso comentaron que esperaban que Salinas descansara en paz.

Ante la gran confusión, la mayoría de sus fans quisieron aclarar la situación y le hicieron saber a quienes creían que Carmelita Salinas había fallecido que en realidad la celebridad mexicana se encontraba hospitalizada y en coma natural, ya que no se han dado más detalles sobre su estado de salud actual.

Hace un par de años, la famosa actriz de telenovelas celebró sus 66 años de trayectoría artística con un gran mensaje de cariño hacia todo el público que le ha demostrado su apoyo y cariño a lo largo de su carrera.

Una vez que Carmen Salinas consiguió su estrella en el Paseo de Las Estrellas en Las Vegas , la actriz aseguró que este era un homenaje en vida por el que estaba bastante agradecida por poder disfrutarlo al lado de sus seres queridos.