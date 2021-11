“Se ve pasado de peso, como que le vale sorbete”: Gustavo Adolfo Infante arremete contra imagen de Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Christian Nodal afirmara que no existe ningún veto por parte de la disquera Universal, ya que no tiene contrato vigente con ellos, Gustavo Adolfo Infante criticó la manera de manejar el tema tan delicado.

Fue a través del programa “De Primera Mano” donde el presentador de televisión emitió su opinión a cerca de la imagen de Nodal y de cómo ha manejado su situación legal con Universal Music, quien lo señaló de incumplimiento de contrato al haber grabado un dueto con la Banda MS y Belinda.

Creo que fue poco sutil y poco inteligente la postura de Christian Nodal, con palabras altisonantes. Una imagen demasiado descuidada, se ve pasado de peso, se ve como que le vale sorbete, en una cocina, mal iluminado, ojerozo, muy mal, pésimo, a mi punto de vista”, expresó el conductor.

Infante se declaró fan de Nodal y le envió un mensaje en el que le hace saber que no le gustaría que se le acabara la carrera como a grandes artistas como Juan Gabriel, Pedro Fernández y Lupita D’Alessio, quienes también tuvieron problemas con su disquera y carrera se quedó trunca.

"Tú eres productor, compositor, cantante, eres un cuate angelado, todo, lo que ya no tienes es piel para donde tatuarte más… pero eso es ya cuestión de él, ojala no te jo… la carrera y con esta declaración, peor todavía… ojala”, apuntó.

¿Qué problema tiene Christian Nodal con su disquera?

Hace unos días, se dijo que la empresa Universal Music se habría enfrentado a un problema legal con Chistian Nodal por presunto incumplimiento de contrato, ya que el sonorense grabó el tema “La Sinvergüenza”, junto a la Banda MS, y otro tema con Belinda, sin haberlo consultado con la disquera.

Posteriormente se dijo que habían vetado al intérprete de “De los Besos Que Te Dí”, ya que no se podía reproducir ningún material del cantante ni lanzar material nuevo, incluyendo las grabaciones con la Banda MS y Belinda.

Pero en una transmisión en vivo que Nodal hizo en su cuenta de Instagram, el intérprete, de 22 años de edad, dijo que no tiene ningún veto de ninguna disquera, ya que no tiene contrato vigente con nadie.

“Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal: Denegadas. O sea, que no existe tal veto, es falso. Tan falso es que una juez lo está ordenando. Yo no tengo ningún contrato vigente con Universal, lo que pasa es que, como y no quise firmar el contrato, están haciendo todo este circo de los medios y las redes sociales, contra mí”, explicó Christian.

El prometido de Belinda aseguró que se le hace una injusticia lo que está sucediendo, ya que sus cinco años de carrera los ha construido con mucho trabajo y esfuerzo, y como la disquera no quiere que los deje, armaron todo el teatro.